Um casal viralizou nas redes sociais após fazer um chá revelação para lá de criativo. Em vez da tradicional fumaça azul ou rosa, eles resolveram contar aos familiares e amigos qual o sexo do bebê que esperam usando cachaça.

“E meu marido que fez um ‘chachaça‘ revelação para descobrir o sexo do nosso neném”, diz o vídeo. Para a surpresa, os papais usaram um pedaço de papel envolto em uma camada protetora e uma garrafa de cinco litros da ‘marvada’. A ideia era simples: o bilhete com o nome do bebê foi colocado dentro da garrafa e só poderia ser retirado quando a bebida chegasse ao fim.



Os amigos e familiares resolveram participar da missão. Com copinhos rosa e azul, cores usadas em festas do tipo, eles logo começaram a beber. O vídeo mostra que alguns participantes fizeram até apostas valendo dinheiro para tentar adivinhar se se tratava de um menino ou uma menina.



Depois de muita bebedeira, a garrafa foi totalmente esvaziada em menos de três horas. Finalmente era possível retirar o bilhete. “As letras estavam se mexendo muito, mas deu certo! Martina é o nome dela”, diz a legenda do vídeo. As imagens ainda mostram a comemoração de toda a família com a chegada do novo bebê.



O vídeo conquistou os internautas, que acharam a ideia genial. “Chá de beber”, brincou um perfil, fazendo trocadilho com chá de bebê. “Foi Martina, porque o Martini eles beberam”, comparou outro, dizendo que os pais gostam tanto de bebida, que se inspiraram no drink para batizar o bebê.



Para alguns, era fundamental registrar o 'chá cachaça revelação'. “No outro dia ninguém vai lembrar se é menino ou menina”, apontou um comentário. “Bom que se nao fosse filmado, ninguém iria lembrar depois o sexo do bebê, né?”, brincou outro.