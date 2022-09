MP vai investigar chá revelação que tingiu cachoeira de azul

Casal tingiu as águas de uma cachoeira no Mato Grosso para descobrir o sexo do bebê (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O Ministério Público do Mato Grosso (MPMT) vai investigar os responsáveis pelo chá revelação que tingiu as águas da cachoeira Queima Pé, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. O vídeo do evento, que ocorreu no domingo (25/9), gerou revolta nas redes sociais nesta semana.

Em nota ao Estado de Minas, o MP disse que "recebeu denúncia sobre o caso na segunda-feira (26/9), via Ouvidoria, e encaminhou o procedimento para a Promotoria de Tangará da Serra".

A comemoração ocorreu no último domingo, quando um casal compartilhou nas redes sociais o momento em que descobrem o sexo do bebê através do corante artificial azul na cachoeira.

A Secretária de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema-MT), informou ao Estado de Minas, nessa segunda-feira (27/9), que a fiscalização irá apurar "o dano ambiental do material lançado na água" e, havendo ilegalidades, os responsáveis "poderão responder por crime ambiental"

Nas redes sociais, a publicação foi criticada pelos internautas que apontaram possíveis danos ao meio ambiente. Posteriormente, o vídeo do chá revelação foi apagado.

Só escapa se provar que esse produto não prejudica o meio ambiente. Dificilmente encontraremos algo natural que tenha esse efeito. Haja falta de noção! Casal tinge água de cachoeira de azul durante chá revelação https://t.co/ZcJUaE7i1u %u2014 VALDOMIRO FIGUEIRÊDO (@VALDOMIROS) September 26, 2022

É sério que acharam uma boa ideia colocar corante numa cachoeira?!

Tantas maneiras de fazer um chá revelação e conseguiram escolher justo uma com impacto ambiental. pic.twitter.com/YePJ0lPhhQ %u2014 A Eng. Florestal do YouTube %uD83C%uDF33 (@vanecosta10) September 26, 2022

%u201CCasal tinge cachoeira de azul em chá revelação%u201D



Não basta ser cafona, tem que agredir o meio ambiente. Que egocentrismo da zorra.

Quem vai nascer é quem? O dono do trono de ferro é?

Palhaçada maior do mundo. %u2014 Dandara Barreto (@CeoDandara) September 26, 2022

Eu só consigo pensar em uma coisa: crime ambiental! Chá revelação já é cafona, agora fazer isso causando um impacto ambiental é demais, quem pensa em jogar %u201Ccorante%u201D na cachoeira do principal rio que abastece a cidade??! %uD83E%uDD21 De Tangará da serra para o mundo, literalmente. pic.twitter.com/qA886wDe6n %u2014 ggabs (@ggabst) September 26, 2022

* Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero