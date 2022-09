Nove pessoas são presas por extração ilegal de minério em Itabirito

A Polícia Militar do Meio Ambiente prendeu nove pessoas suspeitas de extração ilegal de minério em Itabirito, na divisa com Nova Lima, na madrugada desta terça-feira (27/9). De acordo com o tenente Antônio André da PMMG Ambiental, o local, de 5 mil metros quadrados, é uma área de preservação.

Os suspeitos já estavam sendo monitorados há dias pelos policiais. Ainda de acordo com o tenente, "eles faziam todo o serviço durante a noite, usando retroescavadeiras e caminhões para fazer o transporte" e "olheiros" trabalhavam para vigiar e driblar a fiscalização.





Foram apreendidos cinco caminhões basculantes, uma escavadeira de esteira, dois veículos de passeio e dez aparelhos celulares e rádios comunicadores.

Os materiais foram conduzidos para a Polícia Federal - por ser um crime contra a União - e os supeitos foram encaminhados para o 5º Pelotão da Polícia Militar do Meio Ambiente, em Nova Lima, na Grande BH.

Os suspeitos podem ser indiciados por atividade lesiva ao meio ambiente, extração irregular de minério e usurpação de bem da União.





Foram apreendidos cinco caminhões basculantes, uma escavadeira de esteira, dois veículos de passeio e dez aparelhos celulares e rádios comunicadores (foto: PMMG/ Reprodução)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais