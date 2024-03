Professora usou solução indicadora ácido-base para revelar sexo do seu bebê para seus alunos

Uma professora de química de Curitiba, no Paraná, viralizou nas redes sociais ao fazer um chá revelação para lá de criativo dentro da sala de aula. A educadora, que está grávida, compartilhou o momento especial com os alunos e ainda trouxe conhecimento científico para os estudantes.

No vídeo, a professora derrama um líquido roxo em diversas garrafas, que vão ficando azul e rosa, cores que representam menino e menina, respectivamente. O último recipiente é que revela realmente o sexo do bebê. Depois de tanto mistério, o líquido demonstrou que ela está à espera de um garotinho, levando os alunos à loucura.

Segundo relatos nas redes sociais, a professora já é mãe de uma menina e está grávida de seu segundo filho. Ela já tinha feito um chá revelação com a família, quando realmente descobriu o sexo do bebê. Mas ela manteve o mistério, porque queria surpreender os alunos.

O líquido usado para fazer a revelação é um indicador ácido-base, ou seja, que altera sua estrutura dependendo do pH do meio em que se encontram. O repolho roxo, por exemplo, contém pigmentos chamados antocianinas, que mudam a coloração se colocados em soluções ácidas e básicas.

Para recriar o chá em casa, é preciso fazer um chá de repolho roxo. Para isso, basta colocar cerca da metade do vegetal para ferver em uma panela com água. Depois, coloque em um copo de vinagre e, em outro, uma mistura de bicarbonato de sódio e água. Ao derramar o chá sobre o primeiro, surge a cor rosa, indicando um meio ácido. Já com o bicarbonato, que é básico, o tom é azul.