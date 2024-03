Três professores do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, viralizaram nas redes sociais após uma aluna divulgar uma música do trio. Os docentes, que têm uma banda punk chamada Nic Vigarista, tocam a canção ‘ABNT’ nas imagens divulgadas pela discente.

O nome é uma referência à Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege, entre outras coisas, os trabalhos acadêmicos do Brasil. “O ponto é o fim de uma reticência”, diz um trecho da letra que debocha do rigor da forma dos textos científicos.

A música ainda não foi oficialmente lançada, mas a banda já se reuniu no estúdio e pretende lançá-la ainda em março. “Estamos formatando cada detalhe seguindo as normas”, comentou o perfil do grupo Nic Vigarista em uma publicação no Instagram.

‘ABNT’ faz parte do álbum ‘Treta de departamento’, que os professores já disseram que terá 12 músicas, incluindo a faixa-homônima ao disco, que ironiza a relação acadêmica. Já em ‘Palestrinha’, os docentes brincam com aqueles momentos em que são muito prolixos. “Sabe quando o aluno faz uma pergunta que poderia ser respondida em 15 segundos, mas o professor fica 30 minutos fazendo palestrinha? Fizemos essa música para eles. Aí descobrimos que também serve para nós mesmos”, escreveram em um post.

A banda já lançou dois singles: ‘Tia fascista’ e ‘Terrabolistas’, ambas disponíveis no Spotify. Eles também já lançaram um clipe da música ‘No fundo, bilionário é legal’. O álbum não ainda não tem data de lançamento.