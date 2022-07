Chá revelação dá errado, e tia fica coberta de pó roxo

A ansiedade para descobrir o sexo do bebê da sobrinha fez com que a cozinheira Célia de Oliveira Barbosa ficasse coberta por um pó roxo durante o chá revelação, no último domingo (24/7), no Guarujá, no litoral de São Paulo.



As imagens foram gravadas pela madrinha da bebê e compartilhada no perfil do TikTok de Aline Barbosa, filha de Célia. O pó roxo estava dentro de uma bola de isopor, chutada pelo pai da criança. Caso fosse menino, a cor seria verde, e o roxo indicaria que o bebê é uma menina.





Em entrevista ao G1, Célia contou que foi a curiosidade em saber qual seria o sexo do bebê que fez com que ela ficasse perto dos novos papais.



“Todo mundo estava na frente, e eu, atrás [do pai da criança]. Vim para a frente, estava muito ansiosa para saber. Foi uma coisa tão espontânea que a gente nem pensou que ia dar isso”, afirmou.



O casal Lyandra e Gabriel, que já é pai de uma menina de cinco anos, levou um tempo para entender o que havia acontecido.





Célia foi comparada com o vilão Thanos e o dinossauro Barney (foto: Reprodução / redes sociais)



O vídeo viralizou nas redes sociais, e os internautas fizeram comparações divertidas com a história inusitada de Célia. “Assim nasceu o Thanos”, disse um usuário, em referência ao vilão de “Os Vingadores”.



Outro internauta afirmou “Venha com saúde, Nubank”, já que a logo do banco tem a cor roxa.





Família levou na esportiva



O chá revelação foi feito na rua dos pais e reuniu amigos próximos e parentes da criança. A alegria pela chegada de uma nova menina foi tanta que todos da festa demoraram a perceber o que havia acontecido com Célia.



“Na hora que a bola explodiu e o pó caiu no rosto dela, todo mundo comemorou, mas meu padrasto e meu tio repararam no que tinha acontecido. Depois disso, tudo mundo começou a rir”, contou a filha Aline ao UOL.



Célia afirmou que levou na brincadeira justamente pelas risadas de quem estava presente. "Se tornou uma coisa engraçada, né? As pessoas me viram toda roxa e começaram a rir. Ficou com uma brincadeira e agora está essa festa", falou.







Como o pó colorido era um corante alimentício, a cozinheira não teve problemas para se limpar e conseguiu tirar a cor roxa em um banho.