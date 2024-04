O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, voltou a viralizar nas redes sociais por conta de seus dons artísticos. O diplomata participou do “Samba do Trabalhador, uma das rodas de samba mais famosas do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (15/4).

Durante o evento, realizado no Clube Renascença, no Andaraí, na Zona Norte do Rio, Lim Ki cantou uma sequência de sambas, incluindo o sucesso de Adoniram Barbosa, “Trem das Onze”.

Pelas imagens, o diplomata aparece de roupa social e bastante animado. Ele, inclusive, sabia a letra na ponta da língua. Moacyr Luz também estava no local.

”Se já foi coreano um dia, ele nem se lembra, o DNA agora é 100% brasileiro”, escreveu uma usuária do Instagram. ”Não acredito nisso! O samba une tudo a todos”, comentou outro.

Esta não é a primeira vez que o embaixador da Coreia do Sul no Brasil viraliza. Em 2023, Lim Ki-mo ficou entre os assuntos mais comentados na internet após cantar o clássico do grupo Raça Negra, “Cheia de Manias”.

Chitãozinho e Xororó também já foram homenageados pelo coreano.