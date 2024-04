Um bandido morreu durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na pista sentido Zona Oeste, na altura de Cordovil, na Zona Norte do Rio. O criminoso foi baleado por um policial militar do Batalhão de Choque, que reagiu.



De acordo com as primeiras informações, o comparsa do bandido também foi atingido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Quem passava pela via no momento dos tiros ficou bastante assustado. Os motoristas precisaram se proteger dos disparos.



O policial, que estava de folga, não se feriu.