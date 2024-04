A família de Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, disse que ficou sabendo da morte do ex-sargento do Exército pelas redes sociais. Lucas morreu após ser retirado desacordado da piscina de um evento de música eletrônica, o Terratronic, que aconteceu no último domingo (14), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



O rapaz, que ia começar a trabalhar como motorista de aplicativo, ficou 20 minutos submerso na piscina da festa rave até ser resgatado. Daiana Pimentel, tia de Lucas, criticou a organização do evento e pediu que os responsáveis sejam punidos.

Lucas Dantas do Nascimento, em uniforme do Exército; ele morreu em festa rave no RJ Arquivo pessoal

“Em momento nenhum o Terratronic deu um suporte para a gente, descobrimos o falecimento do meu sobrinho através de redes sociais. Porque eles não comunicaram nada, não fizeram nada. Quero saber onde estavam os guarda-vidas, onde estavam os bombeiros. Nunca vi uma festa desse porte não ter ambulância”, lamentou.



Lucas foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro Segundo, em Santa Cruz, mas não resistiu. A organização do evento afirmou que o rapaz foi resgatado ainda com vida, o que foi negado pela família.

“Só quero saber o que de fato aconteceu com meu sobrinho. Um menino saudável, um menino que não tinha problema de saúde, trabalhador, um garoto incrível. A gente só quer justiça, só quer saber de fato o que aconteceu e eu quero respostas das autoridades”, disse.



Em nota, o Terratronic informou que o jovem foi atendido no local e removido por uma UTI móvel para a unidade de saúde. A empresa organização disse ainda que se “solidariza com a família e amigos de Lucas e se coloca à disposição para prestar qualquer apoio necessário”.