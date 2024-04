Suspeita de explosivo no Aeroporto de Brasília mobiliza polícia e o Corpo de Bombeiros

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está mobilizada, na manhã desta terça-feira (16/4), na praça pick-up do Aeroporto de Brasília para atender a um chamado de suspeita de artefato explosivo. A PMDF informou que foi acionada por volta das 9h30 para averiguar dois pacotes suspeitos.

De acordo com a corporação, o local está isolado, sendo respeitado os distanciamentos adequado e não há riscos para as pessoas. Os agentes fazem, agora, o escaneamento do objeto.

A Operação Petardo é um protocolo da PMDF para prevenir ações terroristas e desativas explosivos.











Aguarde informações