A mulher acusada de jogar água quente na sobrinha de 14 anos por ciúmes do marido, em Samambaia, no Distrito Federal, no dia 3 de abril, foi presa no último domingo (14/4). Alessandra Pereira da Silva era considerada foragida desde o dia 5 de abril. A prisão foi efetuada pelos policiais da 32ª Delegacia de Polícia, localizada em Samambaia Sul. Não há mais informações sobre o momento da prisão.

O crime bárbaro foi gravado em vídeo pela própria acusada, com um celular colocado de maneira estratégica. O Correio apurou que a filmagem foi, posteriormente, divulgada em um grupo de WhatsApp criado por ela mesma. Após ter queimado a adolescente, Alessandra ainda agrediu a garota com tapas e a ameaçou com uma faca.

No vídeo que registrou toda a agressão, é possível ver o momento em que a menina está sentada no chão, fazendo as unhas, e, de repente, é surpreendida pela tia que derrama um balde de água quente por cima de sua cabeça. Chorando, a menina pede imediatamente para a mulher parar, mas passa a ser agredida com tapas. Nesse momento da gravação, o celular cai e somente o áudio da situação passa a ser registrado.





A mulher continuou o ataque com xingamentos e dizendo que a menina não sairia de dentro da casa, enquanto a adolescente implorava para que a mulher a deixasse, mas a agressora debochava dos pedidos e continuava os ataques. “Nunca mais homem nenhum vai te querer. Eu vou deixar um sinal na cara dela”, gritava a agressora.

No áudio é possível escutar os gritos dos filhos da mulher, que presenciaram toda a cena. Apesar de implorarem para que a mãe parasse de bater na prima, ela respondia que não a deixaria fugir, pois seria denunciada. O vídeo mostra o momento em que a mulher pega uma faca e ameaça a menina. Nesse momento, os gritos são estridentes e tanto a vítima quanto os filhos ficam desesperados.

A menina ficou internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em estado estável.

Mandado de prisão

Dois dias depois do crime, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/TJDFT expediu um mandado de prisão temporária contra Alessandra. Ela foi indiciada pela Polícia Civil pela prática de tortura.