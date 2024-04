Um homem de 23 anos foi assassinado com golpes de faca ao tentar separar uma briga de casal em São Gotardo, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O crime aconteceu nesta segunda-feira (8/4).





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar. Em uma mesa próxima estava um casal, que ele não conhecia e que deixou o bar. Minutos depois, o homem também saiu do estabelecimento.





Os três estavam andando na mesma direção quando o casal começou a brigar e o homem tentou agredir a mulher. A vítima flagrou a confusão e entrou no meio para separar a briga. Ele, no entanto, foi atingido com facadas no peito e no coração. Chegou a receber atendimento médico, mas morreu no local.

O suspeito de ter cometido o crime fugiu de moto-táxi. A Polícia Militar fez um cerco na região e o encontrou em casa, na zona rural da cidade. O homem confessou o crime. No local, ainda foi apreendida uma arma de fogo. A faca usada no crime não foi encontrada. Ele foi preso e levado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.