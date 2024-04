O pai de uma criança foi preso em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, por agredir um homem, de 68 anos e vestido de mulher, que pediu para a filha do agressor apertar os seios falsos de silicone que havia colocado junto das roupas femininas.

O homem com roupa de mulher também foi detido.

O fato aconteceu no domingo (7/4), na Praça Nossa Senhora da Piedade. O boletim de ocorrência aponta que a menina brincava no local e que o homem vestido com roupas de mulher teria chamado a atenção da garoa e dito: "Vem aqui pegar nos meus peitos de silicone". Em seguida, teria balançado as próteses.

Isso irritou o pai da criança, que foi até o homem e o acertou com um soco no rosto.

Os policiais ainda receberam a informação de que o mesmo homem havia mexido com adolescentes que passavam pela praça por meio de assovios e as chamando para se aproximarem.

Ao ser detido, o homem acusado de assédio informou os militares que estava apenas "mostrando suas roupas de mulher para as mocinhas" e que quando as crianças s aproximaram ele mandou que saíssem.

Ambos os homens foram detidos e levados à delegacia da Polícia Civil.