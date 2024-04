Belo Horizonte registrou mais cinco mortes por dengue nos últimos quatro dias, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (9/4).

O número de óbitos na capital em 2024 chega a 29, enquanto os casos confirmados somam 25.633, até a divulgação do último levantamento. Em quatro dias, foram registradas 1.983 novas confirmações.

A Região Centro-Sul de BH lidera o número de casos na cidade, com 5.141 casos confirmados no ano. Em seguida, fica o Barreiro, com 4.822 confirmações. A Região Nordeste também tem um número de casos considerável, de 3.237. As demais regionais ultrapassam os mil casos, exceto a Região da Pampulha, que contabiliza 799 casos, com menor incidência até hoje.

No primeiro trimestre do ano, fevereiro foi o mês com mais confirmações por dengue. Só no segundo mês de 2024, foram registrados 12.605 dos 25.633, o que representa 49,17% do total. Janeiro fica em segundo no ranking, com 42,98% dos casos (11.017). Já em março, o número de casos diminuiu em relação aos anteriores e representa apenas 7,84% dos casos deste ano (2.010). No mês atual, foi registrado apenas um óbito pela doença na capital.

Em relação aos casos suspeitos, o número chega a 92.151. Embora o aumento de casos tenha diminuído, o número de suspeitas quase dobrou no período de um mês. No dia 8 de abril, havia 48.329 casos suspeitos em BH.

Outras arboviroses

Neste ano, também foram confirmados, ainda, 2.186 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte. No mesmo período de um mês, o número passou de 832 para este, ou seja, triplicou. Três mortes pela doença foram registradas.

Nove casos de zika foram notificados na capital, mas nenhum confirmado até a divulgação do último balanço da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata