A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) abriu uma investigação depois de um professor ter sido denunciado por chamar alunos de "macacos". O caso aconteceu em uma escola da rede pública de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A pasta informou, nesta terça-feira (9/4), que está apurando o caso por meio da Superintendência Regional de Ensino. Uma equipe esteve na Escola Estadual Vicente Mateus, no bairro Jardim das Oliveiras, nesta segunda-feira (8/4) para ouvir alunos, responsáveis e demais envolvidos. As ofensas foram proferidas na quinta-feira (4/4). Além de chamar os estudantes de "macacos", o professor, que dá aulas de física no local, também teria dito que o lugar deles seria em um "zoológico".





Os ataques, conforme relatos de alunos, ocorreram após o desempenho da turma em uma atividade ficar abaixo do esperado. Descontente, o educador também chamou os alunos de "burros". "Disse também que fomos um fracasso devido ao exercício que ele passou, que no caso não conseguimos fazer como o planejamento dele", relatou um dos alunos, que preferiu não se identificar. Diante das declarações, os alunos, então, decidiram procurar a direção da escola. "Lá, fomos informados que no momento nada poderia ser feito. Não sabemos como anda a procedência, se ele permanece na escola como professor ou não", conta.

O caso consta em ata assinada pela escola. Nela, o educador confessou ter usado os termos. Ele alegou que busca maneiras diferentes de lecionar para que as aulas não fiquem somente no modo “tradicional”. O professor afirmou também que não teve a intenção de ofender todos os alunos da turma e que as falas foram direcionadas a uma parte que estava atrapalhando o andamento da aula. Ele também se comprometeu a “ter mais cuidado” com as falas durante as aulas.







Investigação e substituição





Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Estadual de Educação informação que, por meio da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, que coordenada a escola, tomou "providências cabíveis" depois de ter sido comunicada, na segunda-feira (8/4), do incidente pela gestão da instituição de ensino. De acordo com a pasta, estudantes, responsáveis e o professor vão ser ouvidos. Serão também avaliadas "possíveis medidas administrativas cabíveis".

Os inspetores da SRE, continua a nota da SEE-MG, orientaram a "troca de professores das aulas do Itinerário Formativo dos estudantes envolvidos para a melhoria do ambiente escolar" e o "acompanhamento das aulas ministradas pelo docente". A secretaria também afirmou que a gestão da escola vai se reunir com a comunidade escolar para discutir o fato.





Leia a nota na íntegra:

"Sobre o ocorrido na Escola Estadual Vicente Mateus, em Divinópolis, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) esclarece que a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Divinópolis, responsável pela coordenação da unidade de ensino, tomou as providências cabíveis após ser comunicada pela gestão escolar na segunda-feira (8/4).

Uma equipe do Serviço de Inspeção Escolar foi enviada à unidade escolar e foi expedida ordem de serviço pela SRE para que os estudantes, responsáveis e o docente efetivo envolvidos sejam ouvidos. Um relatório com as apurações preliminares será elaborado para a avaliação de possíveis medidas administrativas cabíveis.

Em caráter preventivo, os inspetores orientaram à gestão escolar a troca de professores das aulas do Itinerário Formativo dos estudantes envolvidos para a melhoria no ambiente escolar, o acompanhamento das aulas ministradas pelo docente e o reforço quanto à conduta dos profissionais da educação disposta no Código de Conduta Ética. A gestão também reunirá-se com a comunidade escolar para esclarecimentos sobre o ocorrido.

Na segunda-feira (8/4), a gestão da unidade também recebeu uma equipe do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) na escola, onde serão realizadas palestras e rodas de conversas com temáticas sobre a Promoção da Igualdade Racial. É importante destacar que a SEE/MG já desenvolve ações de combate à discriminação e aos mais diversos tipos de preconceito, com atividades pedagógicas e de conscientização, que são trabalhadas nas escolas estaduais. Entre elas, destaca-se o Programa de Convivência Democrática, que aborda questões importantes como respeito à diversidade, tolerância e limites.



A SEE/MG reforça que repudia qualquer conduta que possa ferir princípios irrevogáveis da dignidade humana, como o respeito mútuo, que deve ser cultivado de forma irrestrita nas instituições de ensino."

*Amanda Quintiliano e Fabrício Salvino especial para o EM