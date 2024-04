Uma mulher apontada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi presa na manhã desta quinta-feira (11/4), no âmbito da segunda fase da operação Labão, que investiga um esquema criminoso voltado ao conhecido golpe do PIX.

Leia também: Justiça solta suspeitos de ajudarem fugitivos de Mossoró



Em 3 de abril, na primeira fase, os investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam três homens responsáveis por liderar a quadrilha. As apurações começaram em 2021, quando um rapaz se passou por filho de uma senhora e, por mensagens, pediu que fosse efetuado transferências bancárias. O valor depositado foi de R$ 16,4 mil.

Kesya Moura Colodeto, conhecida como "Boneca", presa nesta manhã, seria a encarregada de mandar o restante do grupo sacar o dinheiro e entregar em mãos. Segundo a PCDF, o valor iria direto para as mãos de faccionados.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, William Ricardo, mais de 20 pessoas foram ouvidas ao longo da investigação investigação 18 foram indiciadas por estelionato e organização criminosa. A polícia também pediu à Justiça a quebra de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos.