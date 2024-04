Fugitivos de penitenciária federal em Mossoró são recapturados no Pará

Cinco pessoas presas durante as buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, suspeitos de fazer parte da rede de apoio dos fugitivos, foram soltas por decisão da Justiça Federal nesta quarta-feira (10/4).

Rogério Mendonça e Deibson Cabral marcaram a primeira fuga de uma penitenciária federal na história do país. O caso aconteceu no dia 14 de fevereiro, e os fugitivos foram capturados na quarta-feira (4/4) no Pará.

Um juiz da 8ª Vara da Justiça Federal em Mossoró revogou a prisão preventiva de cinco pessoas e expediu contramandados — suspensão do mandado anterior — para outras duas que estavam foragidas.

Entre os suspeitos liberados está um homem que, segundo a polícia, teria ido ao Ceará e voltado com um carro, para ajudar os criminosos. Outro solto foi o mecânico automotivo que teria dado abrigo aos fugitivos em uma chácara na zona rural de Baraúna. Mesmo soltos, os dois foram indiciados pela Polícia Federal.