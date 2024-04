A Polícia Federal (PF) capturou dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (4/4). Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, foram encontrados após 50 dias da fuga da prisão de segurança máxima.

Os homens foram encontrados em Marabá, no Pará, cerca de 1.600 quilômetros de distância do presídio de Mossoró

"Na tarde desta quinta-feira (4/5), em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal, foram presos, em Marabá (PA), os foragidos do Sistema Penitenciário Federal Rogério Mendonça e Deibson Nascimento", informou a PF em nota oficial.

Os criminosos são integrantes da facção Comando Vermelho, atuando originalmente no Acre. Os dois teriam abrindo passagem por um buraco de uma luminária do presídio, no dia 14 de fevereiro, e cortado duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra no local.

Os homens possuem uma larga ficha criminal por assaltos, furtos e latrocínios. Ambos estavam presos no Acre e foram enviados a Mossoró após terem se envolvido em uma rebelião em julho de 2023, no presídio de Rio Branco, quando foram registradas cinco mortes.

Conhecidos como Martelo e Tatu, os detentos foram os primeiros a fugir do sistema penitenciário federal, inaugurado em 2006. Os homens estão condenados a cumprir pena até setembro de 2025.