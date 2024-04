O padre Alexandre Paciolli foi preso por importunação sexual e estupro de vulnerável, cometidos contra uma fiel, em agosto de 2022 e janeiro de 2023, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Após denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o sacerdote foi detido em Fortaleza, no Ceará, nessa quarta-feira (3/4).

Segundo o MPRJ, o padre, sob pretexto de estar sofrendo fortes dores, passou a praticar atos libidinosos com a vítima, que o considerava como seu sagrado protetor e não ofereceu resistência.

Ainda de acordo com a denúncia, a Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu diversas notícias de abusos sexuais cometidos pelo padre Alexandre Paciolli, apontado como um líder religioso muito carismático, conhecido e influente.

Em nota, a Arquidiocese do Rio afirmou que, após tomar conhecimento dos fatos, afastou o sacerdote de todas as funções eclesiásticas. Uma investigação interna também foi iniciada para apurar as acusações.

Padre Alexandre Paciolli já foi reitor da igreja da PUC/RJ, responsável pela Igreja de São José, no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, e apresentador de programas de televisão na TV Canção Nova, aí incluído um programa dedicado às mulheres, denominado “mulheres de fé”.