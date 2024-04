Durante a espera em um hospital, quem nunca ficou de olho nos painéis em que são anunciados os nomes dos pacientes? Além da ansiedade em ver o próprio nome ali para o atendimento, é um momento também para bisbilhotar outras pessoas do local.

Um thread nas redes sociais reuniu alguns nomes inusitados flagrados durante a espera em hospitais. As versões brasileiras dos famosos tem divertido os internautas.



Quem fez o compilado foi a página Greengo Dictionary. “A abrasileiração dos nomes gringos é uma arte”, escreveu a página. E, já na primeira imagem, encontramos um herói da Marvel: Wolverine Gustavo Jesus da Páscoa. O nome rendeu várias piadas. “Wolverine da Páscoa, o que trazes para mim?”, escreveu um perfil, se referindo à famosa canção infantil.

Rihanna pode estar fora dos palcos, mas não do coração de seus fãs. Isso porque um brasileiro batizou a filha de Rihanna Vitória Amaral da Silva. Já a mãe de Britney Beyoncé de Mello Dutra talvez não tenha conseguido decidir de qual cantora gosta mais. “Queria conhecer a mãe de Britney Beyoncé, deve ser icônica”, observou um perfil.



Mas o nome que mais chamou atenção foi inspirado no Rei do Pop: Maicon Diecson da Silva. “Deixou o nome 100% brasileiro”, brincou um internauta. Teve até gente que conheceu um xará dessa pessoa. “Quando eu trabalhava com call center, liguei para um cliente da TIM, com o nome de MAICON DIECSON DA SILVA. Acredito que seja esse mesmo, pois com a grafia bem específica, não quero acreditar que mais de uma mãe ou pai teve essa ideia”, escreveu uma pessoa.



A thread ainda guarda um mistério. Afinal, quem foi a inspiração para o nome de Maniquis Ysleider Nunes da Silva? A internet levantou a hipótese de que talvez fosse uma homenagem à banda italiana Maneskin, mas a idade não bate com o dono do perfil de mesmo nome encontrado nas redes sociais.

“Pelo mesmo motivo, não pode ser o filme ‘Many kisses later’, porque o filme é de 2009 (a menos que o Maniquis tenha 15 anos e a mãe dele seja få de cinema italiano, mas a possibilidade é um pouco remota)”, descartou um perfil. Veja mais nomes na thread: