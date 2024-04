A jovem britânica Shaunna Harris, de 24 anos, viralizou nas redes sociais após compartilhar uma reação alérgica que sofreu após fazer preenchimento nos lábios.

A garota, que protagonizou reportagens em todo o mundo, já havia feito o procedimento anteriormente e usou uma substância para remover o preenchimento já aplicado, antes de fazer uma nova intervenção.

Ela conta que, após a aplicação da enzima hialuronidase, seu rosto inchou, seus lábios dobraram de tamanho e ela ficou sem ar. O efeito aconteceu minutos após o contato com a substância, no último mês de janeiro.

Em seus perfis nas redes sociais, a técnica de radiologia contou que já havia feito o preenchimento labial duas vezes, com 0,5 ml de ácido hialurônico aos 18 anos e 1 ml aos 22. Mas, dessa vez, ela decidiu dissolver o preenchimento existente antes de aplicar mais 1 ml em nova ida ao médico.

“Aquele 1ml nunca se dissolveu, apenas migrou. Então resolvi dissolver o preenchimento que havia migrado e colocar outro 1ml de volta. Imediatamente, eu soube que algo não estava certo. Ela me deu o dissolvente e meus lábios explodiram”, contou em suas redes sociais.

Ela chegou a questionar à esteticista se a reação era normal. Nos primeiros instantes, a especialista a tranquilizou. Foi então que ela começou a sentir coceira nas pálpebras e dor no rosto. “Então, em 10 minutos, meu rosto estava todo explodido e inchado”, revelou.

Após alguns instantes depois, sua esteticista percebeu a gravidade do momento e levou a paciente para o pronto-socorro. Lá, ela recebeu uma injeção de adrenalina e foi colocada no soro.

Durante o trajeto até o hospital, Shaunna temeu pela sua vida, já que, a cada momento, sua respiração ficava cada vez mais difícil. “Eu pensei que ia morrer. Achei que se minha garganta fechasse mais eu morreria. Eu estava com falta de ar”, contou ao The Sun.

Mesmo com o tratamento rápido, levou quase uma semana para a aparência da jovem voltar ao normal. “Assim que entrei no hospital, não conseguia respirar. Não conseguia responder às perguntas porque não conseguia respirar. Todas as enfermeiras ficaram preocupadas. Quando me deram adrenalina, minhas vias respiratórias abriram e minha respiração melhorou. Mas meu rosto ficou inchado por vários dias. Eu estava realmente preocupada que meu rosto não desinchasse. Fiquei três dias sem sair de casa", lembrou.

Foi no hospital que Shaunna descobriu a alergia à hialuronidase, enzima usada para quebrar o ácido hialurônico encontrado no preenchimento. Ela agora vai a público incentivar que as pessoas façam testes de alergias antes de realizar o procedimento, ou retirá-lo.

“Eu realmente não esperava porque não tive nenhum problema com preenchimento no passado. O médico me disse que uma segunda reação geralmente é 10 vezes pior e que eu poderia morrer, então acho que nunca mais conseguirei preenchimento. Você nunca espera que algo assim aconteça com você. Eu diria a outras pessoas: perguntem se há algum teste que possam fazer com antecedência para alergias, porque há o risco de dar errado”, declarou ao portal.