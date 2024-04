Uma mulher foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apósjogar um cachorro de uma ponte em Joinville, em março deste ano. Ela foi denunciada por maus-tratos e coação de menores, já que o crime ocorreu na presença dos filhos menores de idade.

Na denúncia, o MPSC pede que, além da condenação pelos crimes, a mulher pague uma multa com valor mínimo de R$5 mil como uma indenização pelos danos causados ao animal. A denúncia ainda não foi recebida pela Justiça.

Segundo o órgão, a mulher, na presença de seus filhos de seis e nove anos, jogou o cachorro, conhecido com Jorge, do parapeito da ponte localizada acima do rio Três Barras, no bairro Pirabeiraba em Joinville. Jorge caiu de uma altura de 10 metros.

O cachorro foi resgatado e teve ferimentos graves, além de sofrimento psicológico, e passou por atendimento veterinário. Atualmente, Jorge está disponível para adoção no Centro de Bem-Estar Animal de Joinville (CBEA).





*Estagiária sob a supervisão do sub-editor Humberto Santos