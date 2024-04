O tutor de um cachorro da raça pitbull morreu na manhã deste domingo (14/4) após ser atacado pelo cão no quintal de casa, no Jardim Europa, em Mogi Mirim (SP). O homem, identificado como Hugo Otávio Tobias, de 30 anos, tinha epilepsia, tomava remédio controlado e estava tendo uma convulsão no momento em que foi atacado.

Um guarda municipal, vizinho da vítima, escutou os gritos e pulou no quintal da residência. Segundo informações de testemunhas e da polícia, ele conseguiu tirar o cachorro de cima da vítima, mas o cão se debatia muito e tentava atacar outras pessoas, por isso foi necessário atirar no animal.

Apesar dos esforços, Otávio acabou falecendo antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde. A morte foi confirmada pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim. Os agentes constataram que a vítima teve uma hemorragia devido ao ferimento na garganta causado pelo cão.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros, a esposa da vítima e dois filhos estavam na casa no momento do ataque do pitbull. Foram eles que relataram à polícia que o homem tomava remédio controlado e teve uma convulsão no quintal da casa. A perícia foi acionada e o caso vai ser apresentado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu (SP).