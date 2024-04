A escritora Roseana Murray, atacada por três cachorros da raça pitbull na última sexta-feira (5/4), apresenta evoluções em sua recuperação. Em mensagem aos fãs, a poetisa contou que está reaprendendo a comer sozinha e a escrever com a mão esquerda. Roseana perdeu uma das orelhas, o braço direito e teve de reconstruir o esquerdo e os lábios.

“Já almocei hoje (12/4) com a mão esquerda, sozinha, e vou conseguir assinar, porque vou trazer um livro autografado para cada pessoa desse hospital maravilhoso do SUS, e vou aprender a escrever com a mão esquerda. Vai ter que ser, porque não sei gravar poema. A imagem vem, e tenho que escrever”, contou.



Apesar da rápida recuperação, ela relembrou os momentos de pânico durante o ataque. "Foi tudo muito barra pesada. O cachorro realmente arrancou meu braço, mas estou me recuperando muito bem."

Na mensagem, a escritora também agradeceu à equipe do Hospital Estadual Alberto Torres, no Rio de Janeiro, onde segue internada.





Relembre o caso

Roseane saiu para fazer caminhadas por volta das 6h da última sexta-feira, como fazia todos os dias, e foi neste momento que foi atacada por três cães da raça pitbull. A escritora perdeu uma das orelhas e o braço direito e teve de reconstruir o esquerdo e os lábios.

O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema, que investiga maus-tratos e omissão na cautela de animais, além de lesão corporal culposa.

A Lei Estadual 4.597/05 exige que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só circulem por locais públicos conduzidos por maiores de 18 anos. Além disso, os cães têm de estar presos a guias e focinheiras apropriadas para raças de temperamento agressivo.

