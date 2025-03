Médico tenta matar esposa por causa de briga por selfie em ponto turístico

O dia 21 de agosto de 1959 marcou a integração do Havaí como o 50º estado dos Estados Unidos da América. Conheça mais sobre a história deste lugar fantástico! aishahillbilly por Pixabay

O Havaí fica localizado no Oceano Pacífico Central, aproximadamente a 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, nos Estados Unidos. domínio público

A história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18. domínio público

Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra. domínio público

No século 19, o Havaí tornou-se um importante porto de comércio entre o Oriente e o Ocidente. O arquipélago também passou a ser um destino turístico popular. Em 14 de junho de 1900, o Havaí se tornou um território dos Estados Unidos. Travis.Thurston wikimedia commons

Atualmente, o Havaí é composto por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kauai e Kahoolawe. Oahu é a maior e mais populosa ilha, e abriga a capital do estado, Honolulu (foto). wikimedia commons ArdentArbitration

Com uma população de mais de 1,4 milhão de pessoas, o Havaí é um destino turístico muito procurado, conhecido por suas belas praias, clima tropical e cultura inesquecível. Flickr Go Visit Hawaii

Além disso, o Havaí tem presença marcante em grandes produções e obras do cinema e da TV. Uma das mais conhecidas é a série "Lost" (2004-2010), que foi praticamente inteira rodada na ilha. Divulgação/ABC Studios

Em 2023, o filme â??Oppenheimerâ?, que ganhou o Oscar de Melhor Filme e alcançou bilheteria estrondosa (quase US$ 1 bilhão) chamou a atenção por um erro que envolve o Havaí. Divulgação/Universal Pictures

Numa cena ambientada em 1945, J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, Oscar de Melhor Ator) está no meio de uma multidão que agita bandeiras americanas. Mas há um porém. Divulgação/Universal Pictures

Quem apontou o erro foi o usuário do Twitter Andy Craig. “Eles usaram bandeiras de 50 estrelas", reparou. reprodução twitter

Em 1945, a bandeira americana ostentava apenas 48 estrelas, já que o Alasca e o Havaí ainda não faziam parte dos EUA. Somente em 4/7/1960 a bandeira com 50 estrelas foi adotada. Sharefaith por Pexels

A história do Alasca, por sua vez, está entrelaçada com a cultura indígena, e diversas comunidades nativas que ainda vivem por lá e preservam tradições ancestrais. wikimedia commons Urbain J. Kinet

O contato europeu com a região remonta ao século 18, principalmente por meio da exploração russa. wikimedia commons Paxson Woelber

Devido ao seu tamanho e localização remota, o Alasca tem apenas 733 mil habitantes. A maioria concentrada nas cidades principais, como Anchorage, Fairbanks e Juneau (foto), a capital do estado. wikimedia commons Mark Hogan