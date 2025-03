Espiral azul no céu assusta moradores na Europa

O céu com um tom cor-de-rosa já ocorreu algumas vezes, em diferentes partes do mundo, sempre causando surpresa e deixando as pessoas intrigadas. reprodução x

Os habitantes de Vancouver, no Canadá, ficaram intrigados com um fenômeno na madrugada de 6/11/2023. Diversos moradores relataram ter visto um pedaço do céu ficar cor-de-rosa. reprodução x

Diversos moradores capturaram imagens do céu rosa e compartilharam os vídeos nas redes sociais, atraindo a atenção de internautas pelo mundo. reprodução x

No X (ex-Twitter), uma usuária questionou: "São 2 da manhã. Alguém consegue me explicar esse belo céu cor-de-rosa?" reprodução x

Vários comentários surgiram na postagem e outros habitantes disseram que também estavam observando o céu da mesma forma. Algumas pessoas mencionaram a possibilidade de ser uma aurora boreal, enquanto outras fizeram piadas sobre a chance de ser uma nave extraterrestre. reprodução x

Até o perfil oficial da polícia de Delta entrou na brincadeira e postou no X: "Quando eu lhe contar, você ficará desapontada...". Depois de sustentar o mistério por um tempo, a corporação esclareceu o fenômeno. reprodução x

"Delta tem estufas comerciais que produzem maconha. A luz roxa auxilia no ciclo do cultivo. Raramente é usada, mas causa a poluição luminosa roxa. Nada exótico!", explicou a polícia. reprodução x

A mulher que publicou o vídeo respondeu a polícia com bom humor: "Estava ocupada fazendo as malas para a chegada iminente da nave-mãe vindo me buscar", brincou. reprodução x

O uso recreativo da cannabis é legalizado no Canadá desde 2018. Foi a primeira grande economia do mundo a criar uma legislação desse tipo. Kimzy Nanney Unsplash

Não foi só no Canadá que esse fenômeno do céu-cor-de-rosa já intrigou internautas. Em janeiro de 2022, várias cidades brasileiras amanheceram com um céu "colorido". Nicole Geri Unsplash

Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso foram algumas das cidades que presenciaram o fenômeno. A paisagem carioca no cartão postal do Pão de Açúcar ficou assim, com um céu rosa preenchendo o cenário. Divulgação / Elisa Soupin

As causas, porém, foram bem diferentes das do Canadá. O céu colorido no Brasil se deu por conta da erupção de um vulcão submarino que devastou o arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico. reprodução tv globo

Partículas de fumaça viajaram mais de 13 mil km até chegarem no litoral brasileiro. reprodução tv globo

No dia 15 de janeiro, uma erupção vulcânica provocou ondas gigantes em todo o Oceano Pacífico, resultando morte de pelo menos cinco pessoas. Reprodução/TV Globo

De acordo com a Nasa, a explosão vulcânica foi centenas de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima (foto), na Segunda Guerra Mundial. reprodução tv globo

Na época, especialistas explicaram que pequenas partículas foram lançadas na estratosfera -- a camada superior da atmosfera -- e começaram a se espalhar pelo mundo devido às correntes de ar. reprodução tv globo

A mudança de cor ocorreu devido a partículas de sulfato que se originaram do vulcão. reprodução redes sociais

Quando essas partículas interagem com a luz solar durante o nascer ou o pôr do sol, é isso que cria o efeito avermelhado. reprodução tv globo