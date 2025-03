Motociclista morre após ser engolido por cratera aberta em rodovia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu após cair em um grande buraco que se abriu em uma estrada de Seul, na Coreia do Sul, na segunda-feira (24/3). Seu corpo foi encontrado por bombeiros no dia seguinte.

O acidente ocorreu no distrito de Gangdong por volta das 18h30 locais (6h30 em Brasília), quando a pista da rodovia abriu de repente e desmoronou, de acordo com imagens.

Um carro branco quase caiu na cratera, mas conseguiu escapar. O motorista ficou ferido, mas sua condição era estável. O motociclista, que vinha logo atrás, foi imediatamente engolido pelo enorme buraco que se abriu.

O corpo da vítima foi encontrado 17 horas depois pelos bombeiros. Aparentemente, ele teve uma parada cardíaca, segundo veículos locais. Autoridades estão conduzindo investigação sobre a causa do acidente.

Há a suspeita de que a construção de uma linha de metrô possa ter ligação com a ruptura do solo na estrada, segundo o jornal The Korea Herald. O local havia passado por uma inspeção no mês passado, que não encontrou irregularidades, segundo o diário.

Identificado na reportagem apenas pelo sobrenome, o motociclista Park, 33, era funcionário autônomo de uma empresa de publicidade e trabalhava meio período como entregador após o expediente. Ele estava fazendo uma entrega na hora do acidente. Segundo o Korea Herald, ele era o principal provedor da família desde a morte do pai num acidente, em 2018.

Em janeiro, um motorista de caminhão de 74 anos foi engolido por um buraco gigante que se abriu de repente no Japão. Ele estava vivo logo após o acidente, respondendo aos socorristas do local. Horas depois, no entanto, um deslizamento de terra soterrou o homem e o veículo. As equipes não conseguiram mais contato com a vítima e encerraram as buscas.