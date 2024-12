Avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs) em Nova Jersey, nos Estados Unidos, têm despertado a curiosidade e a preocupação nas redes sociais. Um dos casos foi registrado pelo americano Evan Cutler, presidente do Montclair Bird Club – um clube de observação de pássaros, que avistou um objeto semelhante a uma lua cheia brilhante e cintilante enquanto voltava do trabalho, à noite.











Segundo Cutler, o objeto pairava a cerca de 45 metros acima de uma linha de árvores e era do tamanho de um ônibus escolar. "Eu sei como olhar para o céu e identificar coisas. Isso era incomum, muito incomum", afirmou.











Relatos parecidos no estado estão sendo registrados desde meados de novembro. Além de Nova Jersey, também há aparições nos estados da Virgínia, Pensilvânia e Staten Island. Apesar da intensificação dos avistamentos, as autoridades ainda não deram explicação para o fenômeno.









Na última quinta-feira (12/12), a Casa Branca declarou que os drones avistados não representam ameaça à segurança nacional, mas não esclareceu sua origem. O FBI, por sua vez, continua mobilizado, investigando se os relatos correspondem a drones, aeronaves tripuladas ou equívocos visuais.



O Pentágono negou que os objetos sejam de origem estrangeira ou hostil, mas os avistamentos continuam gerando especulações e pedidos por regulamentações mais rígidas sobre drones.

Com o aumento do mistério, as autoridades federais, estaduais e municipais estão sob pressão para apresentar respostas rápidas e detalhadas à população intrigada.

