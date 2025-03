Mulher encontra amor inesperado em viagem de férias

A vida de um super-herói é enfrentar os mais perigosos inimigos, independente do contexto e da dificuldade. E, apesar de serem frios durante as batalhas, eles costumam ter uma paixão nos bastidores. O amor é tão forte que, às vezes, até os vilões entram no "jogo do amor". Veja os principais casais dos quadrinhos: Montagem Flipar

Flash e Iris West - Uma informação que poucos sabem é que não existe apenas um Flash, mas quatro. Divulgação

Um deles é Barry Allen, que é o parceiro de Iris. Eles têm uma união forte, sólida e fundamental para o desenvolvimento do universo do personagem mais rápido do mundo. Divulgação

Batman e Mulher-Gato - Sempre houve uma relação forte entre eles, até pelo motivo da criação da Mulher-Gato na história do Batman. Divulgação

Apesar de terem princípios diferentes, eles têm respeito, admiração e desejo pelo outro. Em algumas fases dos quadrinhos eles são de fato um casal e recentemente chegaram a se casar. Divulgação

Ciclope e Jean Grey - Uma história de amor com altos e baixos, além de uma intensidade fora do comum. Divulgação

Vale destacar que a relação entre Scott Summers e Jean Grey é um dos pilares da história dos X-Men, sendo um ponto de luz no enredo dos mutantes. Divulgação

Arqueiro Verde e Canário Negro - Provavelmente o casal menos midiático desta lista, mas que merece o seu espaço sem qualquer dúvida. Divulgação

Eles simbolizam um casal atual, em que os opostos se atraem. Enquanto o Arqueiro verde tem um temperamento esquentado, Canário Negro é mais equilibrada. Divulgação

Senhor Fantástico e Mulher Invisível - Este é um dos casais mais famosos da Marvel e dos quadrinhos por um simples motivo: eles sempre estão juntos. Divulgação

Difícil pensar em um deles sem o outro ao lado, ainda mais por serem do Quarteto Fantástico. Eles vivem mais momentos de união do que de estresse. Divulgação

Superman e Lois Lane - Não são poucas as pessoas que colocam o casal formado pelo Super-Homem e pela repórter como exemplo de união. Divulgação

Eles têm uma química muito forte, presente em várias cenas, e demonstram constantemente o carinho/admiração que têm um pelo outro. Divulgação

Homem-Aranha e Mary Jane - Outro casal que para muitos fãs está no topo da lista entre os mais conhecidos e mais amados. Divulgação

Até mesmo quem nunca leu um quadrinho do Spider-Man sabe que Mary Jane é a paixão de Peter Parker e que ela tem cabelos vermelhos como fogo. A construção da relação deles é bem feita e, aos poucos, revela o forte laço. Divulgação

Coringa e Harley Quinn - Criada por Paul Dini para â??Batman: The Animated Seriesâ?, Harley Quinn é uma personagem muito chamativa e carismática. Divulgação

Envolvente e emotiva, ela simboliza o amor doentio e o lado da vulnerabilidade de um ser humano que não consegue lidar bem com suas emoções. Recentemente ficou mais famosa com sua participação no cinema, interpretada por Margot Robbie. Divulgação

Homem-Aranha e Gwen Stacy - Muitas pessoas que gostam do herói, mas não acompanham os quadrinhos, não sabem quem é Gwen Stacy. Divulgação

A verdade é que ela teve uma importância muito grande na vida de Peter Parker e tornou-se famosa depois de ser jogada de uma ponte pelo Duende Verde. O Homem-Aranha não conseguiu salvá-la e ela ficou na memória. Divulgação

Gambit e Vampira - Este é um casal pouco lembrado pelos fãs de quadrinhos. Divulgação