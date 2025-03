Mulher diz que corpo do filho está sendo usado em exposição

O grou-japonês, chamado de grou-da-manchúria (Grus japonensis), é uma bela e majestosa ave nativa da Ásia, que está presente no Japão, China, Coreia e Mongólia. wikimedia commons Dinkum

Com sua plumagem branca, detalhes em preto e porte imponente, essa ave cativa olhares e carrega uma rica simbologia em diversas culturas. wikimedia commons Hyppolyte de Saint-Rambert

No Japão, por exemplo, o grou-japonês é reverenciado como um emissário da sorte, longevidade e até imortalidade, sendo frequentemente retratado em obras de arte e presente em lendas e contos populares. domínio público

Infelizmente, os mitos de imortalidade em torno do grou-japonês escondem uma dura realidade: a espécie está em perigo de extinção. pixabay

Além disso, a caça, apesar de ilegal em muitos países, ainda persiste como uma ameaça, impulsionada pela crença infundada de que suas partes do corpo possuem propriedades medicinais. ???????? por Pixabay

O envenenamento acidental por agrotóxicos também contribui para o declínio da população, já que as aves podem se alimentar de sementes contaminadas. Santiago Lacarta Unsplash

Por isso, existem projetos de conservação e reintrodução do grou-japonês em vários lugares. Um exemplo é a Reserva Natural Nacional de Zhalong, em Qiqihar, na província de Heilongjiang, na China. reprodução

Conhecido como o "lar do grou-japonês", o local é considerado o maior habitat e berçário da espécie no mundo! Bishnu Sarangi por Pixabay

Por conta da ameaça de extinção, é preciso um cuidado especial durante o período de reprodução do grou-japonês. wikimedia commons lienyuan lee