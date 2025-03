Alasca: piloto e crianças sobrevivem à queda de avião em lago congelado

Um piloto e duas crianças foram resgatados de um pequeno avião que caiu em um lago congelado no Alasca após uma operação de busca noturna, informaram as autoridades locais.

O avião Piper PA-12 Super Cruiser foi reportado como desaparecido na área do lago Tustumena e das montanhas Kenai no domingo por volta das 22h30 (3h30 de Brasília, segunda-feira) após não retornar no horário previsto.

Mas um piloto voluntário observou o avião no lago congelado, o que possibilitou o resgate dos três quase 12 horas depois de serem declarados como desaparecidos.

"Durante a manhã, o avião de um bom samaritano localizou os destroços do avião perto da margem leste do lago Tustumena", informou na segunda-feira a polícia estadual do Alasca em um comunicado.

Uma foto do avião parcialmente submerso publicada pela imprensa local pareceu mostrar três pessoas sentadas nas asas.

As equipes de resgate seguiram para o local, que registra temperaturas abaixo de zero durante a noite, segundo os boletins meteorológicos.

O piloto e as crianças foram levados para o hospital com ferimentos leves, indicou o comunicado.

Dale Eicher, um dos vários pilotos que participaram da operação busca, comentou que os passageiros tiveram sorte de sobreviver.

"Eu não esperava que os encontraríamos e não esperava que os encontraríamos vivos", declarou ao canal de TV local KTUU.

"Já fiz um pouco de busca e resgate antes e nem sempre acaba tão bem", completou.