A BR-381 é considerada uma das mais perigosas no levantamento entre as rodovias federais

O novo leilão de concessão da rodovia BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, foi marcado para o dia 29 de agosto. O edital aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta quinta-feira (16/5) permite a duplicação de 134,27 km do trecho que ficou conhecido como “Rodovia da Morte”, pelo alto número de acidentes nas últimas décadas.

A rodovia vai passar pela terceira tentativa de leilão em três anos. Em duas rodadas , nenhuma empresa demonstrou interesse em assumir a gestão do trecho. O fracasso nos certames motivou novos estudos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério dos Transportes para encontrar os pontos que afastam o interesse da iniciativa privada. O critério do leilão é o maior desconto na tarifa de pedágio.

As empresas alegavam que o relevo de toda a extensão da estrada e os riscos jurídicos ligados à necessidade de remoção de famílias que vivem às margens da via tornavam a exploração comercial da concessão inviável. No lote entre BH e Caeté, o mais complexo da privatização, o vencedor do certame não terá que fazer as obras de duplicação, que ficarão a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit).

Apesar do aceno do governo federal às concessionárias, a empresa que vencer o leilão será responsável pelo atendimento ao usuário desde o início das intervenções. As melhorias planejadas incluem a conclusão de 27,83 km de duplicação em obras remanescentes, e mais 106,44 km de duplicação de novos trechos.

Ainda está prevista a implantação de 83 km de faixas adicionais, 9,7 km de vias marginais, 20 passarelas, 15 passagens de fauna, uma rampa de escape, 50 correções de traçado, além da construção de 248 pontos de acesso. O edital completo será publicado nesta sexta-feira (17/5).

Segundo Guilherme Sampaio, diretor da ANTT, há um otimismo grande para que o novo leilão seja bem sucedido. “Nós tivemos uma atuação muito sensível, com uma escuta ativa de todos os interessados. As ‘incorreções’ que foram apontadas foram vencidas, suprimidas e aperfeiçoadas. O projeto está bem aderente à realidade, que o risco existente vai ter um retorno financeiro previsto”, disse.

Pelas redes sociais, o ministro Alexandre Silveira (PSD-MG), único mineiro no primeiro escalão do governo Lula, comemorou a aprovação do edital e destacou o investimento previsto de R$ 10 bilhões na rodovia. “Grande passo para, enfim, tirarmos a obra do papel. Uma grande luta de todos nós mineiros”, frisou.