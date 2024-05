O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) cobrou atualizações do empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X (ex-twitter), que no último mês havia feito uma série de críticas denunciando supostas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial do ministro Alexandre de Moraes.

Em uma publicação em inglês, nessa quarta-feira (15/5), o deputado mineiro disse que está ansioso e esperançoso para os “próximos capítulos da luta pela liberdade de expressão no Brasil”.

Any news, @elonmusk? We are anxious and hopeful for the next chapters of the fight for our freedom of speech in Brazil. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 15, 2024

No início de abril, Musk havia feito várias publicações acusando Moraes de ser “um ditador brutal”. O empresário chegou há dizer que o ministro foi o responsável por tirar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da prisão, além de ter interferido nas eleições.

Em resposta, Moraes incluiu Musk no inquérito das Fake News e abriu uma investigação sobre possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas.

O empresário acabou se tornando uma espécie de “herói” para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante manifestação na praia de Copacabana, no dia 21 de abril, políticos e outros bolsonaristas exaltaram Musk e pediram palmas para o bilionário.

Porém, em maio, as críticas do empresário recuaram após a resposta das autoridades. Moraes, inclusive, cobrou explicações dos representantes do X no Brasil sobre o procedimento de bloqueio de usuários e determinou que o escritório no país seja responsabilizado por decisões vindas da matriz, nos Estados Unidos.