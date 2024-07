Um homem de aproximadamente 35 anos de idade foi encontrado morto em um elevador de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde dessa segunda-feira (01/7).





Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram a vítima já morta pela queda do elevador do 12º andar do prédio localizado na Rua Barão de Ipanema, número 35.





A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar todos os fatos. O caso está a cargo da 13ª DP (Ipanema).





Este foi o terceiro episódio envolvendo quedas de elevadores na cidade do Rio em pouco mais de 24 horas.



Elevador ultrapassa o teto do 20ª andar

Na tarde de domingo (30), um paciente do Hospital Salgado Filho, do Méier, também morreu após um acidente envolvendo o elevador onde estava na unidade de saúde. Segundo a secretaria municipal de saúde, o elevador “sofreu uma queda e também houve um descarrilamento da porta”.



Nessa segunda-feira (01/7) um dos três elevadores do prédio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, ultrapassou o teto do 20ª andar e feriu uma servidora. O edifício chegou a ser fechado.





A mulher ficou presa no elevador e precisou sair por uma abertura usada em casos de emergência. A funcionária foi “levada com ferimentos leves para o Hospital Sousa Aguiar, onde já realizou exames e não corre risco. A servidora está sendo acompanhada na unidade por uma equipe da Sefaz-RJ e recebendo todo o auxílio necessário”.

A assessoria da Sefaz informou que “as causas estão sendo apuradas pela Subsecretaria de Administração da pasta e a empresa responsável pela operação e manutenção dos elevadores. Uma perícia será realizada para analisar as circunstâncias do ocorrido”.





O caso será investigado pela 1ª DP (Praça Mauá).