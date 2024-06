O eletricista que sofreu uma fratura exposta na tíbia, depois que um elevador caiu sobre a perna dele em um supermercado, morreu no último sábado (22/6). Ele estava internado em um hospital em Juiz de Fora durante um mês. O acidente foi registrado no dia 17 de maio, no Centro da cidade.





Marley Júlio Santos Neto, de 31 anos, foi sepultado na tarde desse domingo (23/6), no Cemitério Municipal de Juiz de Fora.





Leia também: Homem é preso suspeito de estuprar mulheres na Grande BH





Prefeitura lamenta morte





Pelas redes sociais, a Funalfa - equivalente à Secretaria de Cultura - lamentou a morte de Marley. "A Funalfa comunica com pesar o falecimento de Marley Júlio Santos Neto, conhecido como Mestre Marley, da Viagem dos Três Reis Magos do Oriente, Folia da Comunidade Carrapatinho, do Bairro Ipiranga".





Relembre o acidente





O prestador de serviços ficou ferido após um elevador cair na perna dele no dia 17 de maio. O acidente aconteceu em um supermercado no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele trabalhava na manutenção do equipamento, quando despencou. O eletricista foi encaminhado primeiramente ao HPS e, depois, transferido para o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus.





Em nota, o supermercado Pais e Filhos lamentou o falecimento da vítima e se solidarizou com a família. “Segundo as pessoas mais próximas, sua alegria, sua dedicação e seu profissionalismo sempre foram as marcas do seu trabalho”, disse.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o andamento do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.