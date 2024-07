Morreu, na madrugada desta terça-feira (2/7), o menino Eduardo Cerqueira Leite, de apenas oito anos, que estava internado em estado grave após ser picado por uma cobra em Barra do Piraí, no Sul do estado do Rio de Janeiro.

Eduardo foi picado no último sábado (29) no distrito de São José do Turvo, área rural de Barra do Piraí. No entanto, foi levado para o município vizinho de Volta Redonda, sendo atendido no Hospital Municipal Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, onde já chegou em estado grave.

De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, o menino recebeu seis ampolas de soro e foi encaminhado para o Hospital Regional Zilda Arns, onde morreu.