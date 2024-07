Os comentaristas Guga Chacra e Demétrio Magnoli discutiram ao vivo, na noite dessa segunda-feira (1º/7), durante o programa "Em Pauta" da Globonews, sobre as eleições legislativas na França. A discussão ocorreu quando eles debatiam sobre o posicionamento político da candidata Marina Le Pen.

Na ocasião, Guga Chacra disse que estavam rejeitando o rótulo de extrema-direita de Marine Le Pen e afirmou que estavam "normalizando a extrema-direita". Para o comentarista, Magnoli também estava normalizando práticas racistas, xenofóbicas e islamofóbicas, disseminadas por Marina Le Pen.



"Eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita. Ela é extrema-direita, eu prefiro ficar com o Le Monde, com a The Economist, com o New York Times, com o Washington Post, com quase toda a imprensa mundial (...) porque é assim que ela é descrita, inclusive na França. Normalizar uma islamofobia, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é o conservadorismo tradicional e não um discurso de ódio", disse.



Na sequência, Demétrio respondeu ao posicionamento de Chacra. "Nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral. E outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Indignação moral é colocar um rótulo", disse.

Guga Chacra joga na cara do Demetrio que ele banaliza a extrema-direita xenófoba da França. Falou o que muita gente pensa. Toma. pic.twitter.com/4VToKsAodC — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 2, 2024



Durante a fala de Demétrio, Chacra o interrompeu, discordando da declaração. "Então normalizando a extrema-direita. Isso é o que está acontecendo", disse. "Não, agora eu estou respondendo, Gustavo. Espera um pouquinho (...), continuou Magnoli antes de ser interrompido novamente.

"Mas você corta a Flávia o tempo todo. Eu não posso falar?", retrucou Guga Chacra.