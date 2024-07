Um policial militar de Porto Calvo (AL) viralizou nas redes sociais ao dar uma lição de moral em um grupo de pessoas que se envolveu em uma tentativa de homicídio decorrente de uma briga entre vizinhos. O caso ocorreu no último sábado (29/6) e ganhou a internet no início desta semana.





No vídeo, três policiais estão em ação, enquanto um deles repreende o comportamento dos vizinhos. Um grupo de pessoas que assistia à abordagem aplaude o militar pelo discurso.





De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, os militares foram acionados para verificar uma possível tentativa de homicídio após uma briga entre vizinhos. Ao chegar ao local, os policiais descobriram que um homem de 51 anos atacou a vizinha, de 42 anos, na barriga. Após a agressão com um punhal, ele foi ferido na cabeça por um sobrinho da mulher, que não foi localizado.





Quem testemunhou a confusão contou que as brigas entre os vizinhos são recorrentes. No vídeo, o policial repreende duas mulheres, que teriam contado histórias para o homem, sogro de uma delas.





Em seguida, ele aborda um homem. "Tu tá f***** por causa dela! Por causa da tua mulher. Ela tá fazendo tu tomar no c*. Daqui a pouco tu vai ser preso. Teu pai já vai, visse? Teu pai, que tá ali, cheio de sangue, vai preso. Tentativa de homicídio, deu uma facada na mulher, por causa da tua mulher", grita o militar para o marido de uma das envolvidas.



Ele se direciona para mulher, supostamente pivô da discussão, e diz que ela ainda perderá o marido com suas confusões. "Tu vai matar teu marido. Inferno do c******", diz.





De acordo com a corporação, os feridos foram levados para o hospital e, depois, levados para a delegacia. O homem que feriu a vizinha na barriga foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.









"As ações tomadas pelos seus agentes durante o atendimento de ocorrências devem seguir os princípios da legalidade e razoabilidade. A corporação destaca ainda que, em casos de possíveis abusos ou desvios de conduta, a denúncia deve ser formalizada junto à Corregedoria para a abertura de procedimento administrativo”, informou a corporação.