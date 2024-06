Um pedreiro tem arrancado suspiros nas redes sociais. Mas não é por causa de um piso bem instalado ou um revestimento bem feito. Sandro França, o Sandrão, está conquistando fama por conta da aparência. Nos vídeos, ele conta o dia a dia no trabalho e, claro, não perde a oportunidade de tirar a camisa e mostrar o shape.





Em um vídeo viral, ele brinca que vende mais do que o serviço pesado. “Oi gente, eu sou o Sandrão, tenho pinta de modelo, mas eu sou pedreiro, eu instalo piso. Deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês, você aí, quando você contrata meus trabalhos, além de eu entregar pra você um trabalho lindo, perfeito, de qualidade, perfeitamente lindo igual a mim, você vai ter o privilégio de ter a minha presença na tua obra o dia inteiro”, disse.





“Eu chego na obra cheiroso, só uso perfume importado, trago cafézinho da manhã, eu posso te dar cafézinho na boca”, reforçou, atiçando a imaginação dos seguidores. Ao todo, ele já tem quase 400 mil. Recentemente, Sandrão publicou um vídeo contando que pediu demissão e vai se dedicar exclusivamente à internet.





Sandro tem 30 anos e nasceu em Katuete, no Paraguai, onde passou a infância. Ele trabalha em obras desde os cinco, ajudando o pai, que também é pedreiro. Atualmente, mora em São Paulo.





Quando tinha nove anos, Sandrão perfurou o olho direito e perdeu a visão, o que fez com que ele sofresse bullying durante a adolescência. Aos 19, ele colocou uma prótese ocular, o que deixou o galã com olhos de cores diferentes. Em seu perfil nas redes sociais, Sandrão diz ser especialista na instalação de porcelanato.





Pai de dois filhos, o rapaz começou a criar conteúdo em 2019, quando criou um canal no Youtube, onde publicava vídeos focados no trabalho. No entanto, a página tem apenas 367 seguidores e o total de 120 mil visualizações, somando as 46 postagens na plataforma.

Sandrão sempre sonhou em ser famoso. Em abril, ele foi anunciado como um dos 100 participantes de “A grande conquista 2”, reality show da TV Record apresentado por Rachel Sheherazade. Ele foi um dos 10 eliminados da primeira semana, após votação no site do R7.