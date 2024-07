Um homem de 25 anos foi preso tentando vender a própria filha de 2 anos por R$ 65 para comprar drogas com o dinheiro. O caso aconteceu em um bar na região central de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (3/7). Ele chegou a insinuar que a criança poderia ser entregue para abuso sexual.

Foram testemunhas da tentativa de venda que acionaram a Polícia Militar. O homem levava a filha consigo e aparentava estar bêbado ou ter usado algum tipo de droga ilícita. Os policiais, inclusive, registraram que o suspeito tinha dificuldade de andar e fala desconexa.

O que foi repassado aos militares é que o pai maltratava a menina e a xingava ao mesmo tempo que a oferecia como mercadoria. Segundo frequentadores do bar, ele dizia que precisava usar crack e por isso venderia a filha. Ao oferecer a um homem que a abordou, o pai fez um gesto de que ela poderia ser explorada sexualmente.

A comida que a criança levava foi jogada no chão, pisada pelo homem e depois oferecida novamente para a menina. Pouco tempo depois, ele chutou para a rua o pirulito da filha que havia caído no chão. Quando ela tentou reaver o doce, quase foi atropelada.

O homem resistiu à abordagem policial e tirou uma faca do bolso para tentar intimidar os militares, que tentaram dissuadi-lo. Como ele não obedeceu e não jogou a faca fora, foi imobilizado e algemado antes de ser colocado na viatura da PM.

O Conselho Tutelar acompanhou o caso e levou a criança até a avó materna, com que fica temporariamente até que a situação seja estudada e resolvida. Isso porque a mãe da menina, ao ser informada do que aconteceu, contou que a guarda da filha é do pai, inclusive apresentou documentação sobre isso.

O caso será repassado ao Ministério Público de Minas Gerais.