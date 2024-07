Um homem em situação de rua, V. M. S. P., de 21 anos, e a mulher, J. S. S., de 36, desempregada, foram presos na noite dessa quarta-feira (3/7), depois de arrombar a livraria João Paulo II, na Rua Afonso Pena, no Centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, para roubar a imagem de uma santa, de Nossa Senhora das Graças.





Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, os dois foram flagrados por câmeras de segurança dos vizinhos, que chamaram a PM.









Os policiais foram acionados e conseguiram cercar o casal ainda nas proximidades da livraria. No momento da prisão, os dois ainda estavam com a imagem, mas a santa estava sem a cabeça e sem as mãos. A coroa de Nossa Senhora das Graças foi encontrada na mochila da mulher.











Segundo o homem, o objetivo deles, ao cometer o crime, era vender a coroa da santa que não é de material valioso, como eles pensaram, para comprar maconha.





Os dois foram levados e autuados na Delegacia de Plantão de Governador Valadares.