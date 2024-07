Momento da explosão envolvendo jornalistas do SBT

Um dos jornalistas atingidos pela explosão de um caminhão-tanque na BR-010, em Paragominas (PA), na tarde de quarta-feira (3/7), disse que o acidente parecia uma “cena de filme”. De acordo com o repórter do SBT Alan Nelis, a explosão parecia um cenário de guerra. Além dele, outros dois integrantes da equipe sofreram queimaduras de segundo grau.

Nelis conta que ele estava se preparando para fazer a passagem de vídeo no local, quando houve a explosão. Ele não conseguiu correr, porque operou um dos pés há dois meses, mas o técnico de produção Márcio Lopes e o cinegrafista Wellington Moura conseguiram se esconder. Mesmo assim, ambos sofreram queimaduras.

Em entrevista ao Estado de Minas, o repórter explicou que a equipe chegou por volta das 13h para fazer a reportagem e que estavam dentro do limite, antes da área de isolamento. De acordo com o jornalista, havia apenas princípio de incêndio, com um fogo mediano de cerca de um metro e meio de altura quando houve a explosão.

“Eu já estava preparado para fazer a passagem, então virei de costas para o caminhão e, em questão de segundos, ouvi a explosão. Eu olhei para trás e só vi uma grande nuvem de fogo e de fumaça. Corri um pouco, mas estou com o pé quebrado. Já o cinegrafista e o técnico conseguiram se proteger”, relata.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o caminhão pegando fogo e alguns veículos mantendo distância. Em seguida, uma grande explosão assusta as pessoas e uma nuvem de fumaça cobre o céu. Outros dois bombeiros que atendiam a ocorrência também sofreram ferimentos leves.

Alan realizou, na manhã desta sexta-feira (5/7), um procedimento simples para raspagem de pele devido às queimaduras que sofreu na cabeça e no cotovelo. Os ferimentos criaram bolhas que estouraram e, por isso, precisavam ser retiradas.

“Foi um momento de filme. Parecia que eu estava em um cenário de guerra”, diz Nelis.

Em nota, a direção do SBT em Paragominas informou que os três funcionários não correm risco de vida e recebem suporte da emissora. A explosão aconteceu no km 139 da rodovia, entre Paragominas e Ulianópolis.

"Foi um dia que jamais vou esquecer", afirmou o cinegrafista. "Por um momento, achei que havia chegado o dia de partir."