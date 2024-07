O governador Cláudio Castro disse, nessa terça-feira (9/7), que uma licitação para compra de armas antidrones já está em fase final. Imagens que circulam nas redes sociais desde o último final de semana mostram que traficantes do Complexo de Israel estariam atacando rivais com drones carregados com explosivos.

Segundo Castro, não há confirmação que esse tipo de ataque aconteceu. Apesar disso, o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública já trabalha com uma ação antidrone, em caso de necessidade.

“A licitação está na rua já. Acredito que em mais algumas semanas a gente já esteja com isso efetivado. Não teve nenhum registro de ferido em nenhuma região daquelas em nenhum hospital. Às vezes uma notícia como essa acaba incentivando. Ainda que não seja verdade, a gente tem que estar preparado. Então, o GSI, junto com a Secretaria de Segurança, já estão providenciando esses antidrones”, ressaltou o governador.

As declarações foram feitas durante Solenidade realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, nesta terça-feira. O modelo e a quantidade de equipamentos que serão adquiridos pelo governo do estado ainda estão sendo definidos.



A arma se chama DroneGun Tactical e emite uma frequência que interrompe a comunicação entre controlador e drone. Pesando sete quilos, o equipamento consegue ainda derrubar o drone a até dois quilômetros de distância.