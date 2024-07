Você já se queixou de alguém que demora para responder mensagens no WhatsApp? Saiba que o tempo de espera por uma resposta no aplicativo virou fator decisivo para recrutadores. Pelo menos foi o que aconteceu com o gestor de projetos Victor Barrios, conforme relatou no LinkedIn. Ele diz ter sido eliminado do processo seletivo por demorar mais de 15 minutos para responder ao profissional de RH que tinha entrado em contato com ele.





Victor, que está em busca de uma colocação no mercado, recebeu uma mensagem por WhatsApp convidando para disputar uma vaga de PMO (Analista de Projetos). Cerca de uma hora depois, ele respondeu dizendo que estava interessando, pedindo mais informações e propondo uma reunião - e foi ignorado.





Uma semana depois, sem resposta, ele resolveu perguntar o que havia acontecido. “Seguimos com outras pessoas para a posição", argumentou o RH. Sem entender, ele pediu uma explicação sobre o que havia acontecido. “Estamos buscando perfis proativos e com senso de urgência, portanto selecionamos apenas os candidatos que responderam em até 15 minutos", escreveu o recrutador.





Chateado, Victor fez um post no LinkedIn contando a história. “Estar open to work é muito frustrante, seja pela falta de retorno dos processos seletivos ou pelos retornos absurdos", lamentou. O profissional disse que ele nem teve informações como descrição de atividades, requisitos, salário e benefícios da vaga.

“Não sei bem o que pensar, mas preferi parar a conversa após esse "feedback". Eu poderia me justificar, tentar explicar que eu estava estudando quando recebi a mensagem e que todo dia reservo algumas horas para estudar e, durante esse período, realmente não fico com o celular por perto, mas fiquei tão indignado que deixei para lá”, desabafou.





“Recrutadores, não é pelo tempo de resposta de uma mensagem que você avalia as qualificações de um candidato para uma vaga, mesmo estando open to work não deixamos de ter responsabilidades e obrigações que nos impedem de ficar 24 horas por dia com o celular na mão para responder prontamente uma mensagem”, aconselhou, por fim.