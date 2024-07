O corpo da guarda municipal Stephanie Quintão foi sepultado na manhã desta sexta-feira (12/7) no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, sob homenagens e lágrimas de familiares e colegas de equipe.

Stephanie era mãe de um menino de 8 anos e vice-presidente de um motoclube chamado “Valentinas no Asfalto”, que, junto com guardas municipais, realizaram uma “motociata” em frente ao cemitério em homenagem à jovem.

Stephanie foi convocada, em uma lista de 30 mulheres, em 13 de setembro do ano passado para ingressar na Guarda Municipal de Belo Horizonte.

Em dezembro, foi designada a atuar como fiscal de trânsito. De acordo com integrantes do Valentinas no Asfalto, fundado em 2019, ela batalhou para entrar na Guarda Municipal. Em sua formatura, contou com a presença de algumas membros do motoclube.

O acidente

Stephanie Regina Santos Quintão, de 28 anos, morreu depois de cair no leito do Ribeirão Arrudas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A guarda municipal estava com uma colega em uma moto quando a motociclista perdeu o controle da direção e bateu na mureta de proteção da Avenida Andradas. Stephanie foi arremessada e caiu no leito do ribeirão.

