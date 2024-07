O inverno marca presença nesta segunda-feira (15), em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira, foi de 12,6°C, com sensação térmica de 0,4°C, às 6h.

Já na Estação Pampulha, a temperatura mínima foi 14,4°C, com sensação térmica de 16,8°C, às 3h. Cenário que deve mudar à tarde, visto que a máxima estimada é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que esta segunda-feira (15) terá céu claro a parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar à tarde.

Belo Horizonte já registra 88 dias sem chuva.