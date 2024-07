Cortejo junino que marca abertura oficial do Arraial de BH seguiu do Mineirinho até a Igrejinha da Pampulha

As ruas da Pampulha foram invadidas por uma onda de cores e alegria neste domingo (14/7), quando mais de 600 quadrilheiros em triciclos decorados transformaram a região em um vibrante espetáculo junino. O Cortejo Junino é uma tradição que marca oficialmente o início das festividades do Arraial de Belo Horizonte, que chega à 45ª edição.

Pela primeira vez, o evento aconteceu sem tração animal, substituindo os antigos carros de boi por triciclos minuciosamente adornados, que partiram do Mineirinho e seguiram até a charmosa Igrejinha da Pampulha. Verdadeiras obras de arte sobre rodas, os triciclos foram julgados por uma comissão especializada, que avaliou tanto a caracterização quanto a animação dos grupos durante todo o percurso.

O capricho e a criatividade dos quadrilheiros estiveram em evidência, já que as três melhores quadrilhas receberão uma premiação especial. Entre os destaques, o grupo Pé Rachado encantou a todos ao homenagear, em sua decoração, o casal fundador da quadrilha mais antiga do Grupo Especial.

Considerado pelo Ministério do Turismo e pela Embratur como um dos cinco maiores destinos turísticos do período junino do país, o Arraial de BH terá início no próximo sábado (20/7), prometendo muita música, dança, comidas típicas e, claro, a tradicional quadrilha que tanto encanta e une gerações. Com uma programação repleta de atrações e surpresas, Belo Horizonte se prepara para mais um ano de festejos inesquecíveis, celebrando a riqueza e a beleza da cultura junina com muita energia e entusiasmo.