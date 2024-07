crédito: Reprodução/Roteiros Circuito do Ouro

Minas tem a menor basílica do mundo

Caeté, município na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é o lugar que tem a menor basílica do mundo. Ela está localizada no conjunto paisagístico da Serra da Piedade, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) em 2006.



A estrutura arquitetônica de origem romana, erguida entre 1767 e 1778, possui em seu interior uma ornamentação simplificada e o retábulo, em estilo rococó, apresenta a imagem de Nossa Senhora da Piedade, datada do século XVII e atribuída a Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho.





A basílica de Nossa Senhora da Piedade tem um sistema construtivo em adobe, uma técnica de alvenaria em que se utilizam blocos feitos com terra crua, palha e água que, depois, são moldados e secados ao sol.

Esse tipo de igreja possui características e estruturas para receber o papa, o cardeal ou o patriarca e, além disso, são submetidas à jurisdição eclesiástica do Vaticano e não local.





