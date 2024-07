As manhãs em Belo Horizonte continuam frias apesar do tempo seco e calor à tarde. Nesta terça-feira (16), a mínima foi de 13,1°C e a sensação térmica chegou a 1,6°C, às 6h, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira. Nessa segunda-feira (15), a sensação foi levemente menor, com 0,4°C.

De acordo com a Defesa Civil, a terça-feira (16) é de céu claro a parcialmente nublado com tempo seco, à tarde em BH. A máxima prevista é de 26ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.

Em Minas Gerais, a terça-feira (16/7) é de sol entre poucas nuvens por todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, nas regiões Norte, Oeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Céu parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões apenas céu claro a parcialmente nublado.