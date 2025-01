Helicóptero Arcanjo foi determinante para o resgate da mulher na Cachoeira do Stella

O Corpo de Bombeiros resgatou, no fim da tarde de terça-feira (31/12), uma mulher de 43 anos vítima de uma queda na Cachoeira do Stella, em Andradas, no Sul de Minas Gerais.





Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, a mulher se banhava na cachoeira quando escorregou no lodo das pedras e caiu de uma altura de cerca de três metros. Ela estava no topo da queda d'água.





Em consequência da queda, a mulher sofreu fraturas tíbia e na fíbula. Um jovem estava ao lado da vítima, tentando ajudá-la.





O local apresenta grande dificuldade de acesso devido às características do terreno e da cachoeira, exigindo uma operação conjunta com apoio especializado. A operação foi feita pelo helicóptero Arcanjo.





Depois de ser içada pelo helicóptero, a mulher recebeu atendimento pré-hospitalar, sendo imobilizada em uma maca envelope para assegurar sua estabilidade durante o transporte. Em seguida, deu entrada no hospital de Andradas.



